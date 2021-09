BACOLI – E’ stato attivato a Bacoli lo Sportello Psicologico Polivalente presso la “Casa della Cultura” a Cappella. Aprirà in via sperimentale a partire oggi fino al 10 febbraio 2022, il giovedì pomeriggio dalle ore 15:45 alle ore 18:15, per un totale di 20 incontri. Nei giorni 4 novembre, 2 dicembre 2021 e 20 gennaio 2022 lo Sportello si svolgerà di mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Gli incontri vedranno la partecipazione di cinque psicologhe, (selezionate in seguito all’Avviso Pubblico “Sportello Psicologico” e alla relativa attivazione, giusta determinazione n. 882 del 10 settembre 2021), che si alterneranno a rotazione. Ognuna prenderà parte a 4 incontri. Lo Sportello sarà di primo livello. Dopo il primo incontro, infatti, l’utente, se necessario, sarà indirizzato, alla luce delle esigenze e delle problematiche emerse, verso le seguenti risorse: Servizi Sociali, Consultorio, Centro di Igiene Mentale, Ser.D., Centro Antiviolenza sulle Donne, Mediazione Familiare, Altro.

A CHI E’ RIVOLTO – Lo Sportello è rivolto anche ad insegnati ed educatori, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed a tutti coloro che lavorano a stretto contatto con bambini e ragazzi, per riflettere insieme sulle possibili risposte alle sfide educative ed al disagio emotivo di cui bambini e ragazzi si stanno facendo portatori, in seguito alla Pandemia di Covid-19. Per info e prenotazioni gli utenti potranno rivolgersi all’operatrice del Servizio Civile Candida Merone, contattando gli uffici dei Servizi Sociali al numero: 0818553425. La prenotazione non è obbligatoria. Tale Sportello è rivolto a minori, donne in difficoltà, famiglie e singoli cittadini che sentono la necessità di essere accolti, ascoltati ed orientati verso la risoluzione delle proprie difficoltà.