Aperitivo del 31 dicembre: la Darsena di Pozzuoli torna ad illuminarsi con musica e divertimento

POZZUOLI – Ritorna lo spettacolo alla Darsena di Pozzuoli. Dopo i successi dell’Immacolata e della vigilia di Natale, l’antico porticciolo sabato 31 dicembre tornerà ad illuminarsi di gioia e divertimento per l’aperitivo dell’ultimo giorno dell’anno. E di musica, con il terzo appuntamento della kermesse “Pozzuoli S’Move Festival” organizzata dai titolari dei sette locali della Darsena (Liquid, Il Gozzetto, Abbascio ù Mare, Magazè, Orsolina, Pizzeria Capuano e Dolci Momenti). Sul suggestivo palco montato sulla scogliera si esibiranno (dalle 12:00 alle 19:00) i tanti DJ di “Adunanza” & “Lasciateci cantare”. Insieme a loro ci sarà anche Luigi Di Razza, che oltre agli auguri di fine anno annuncerà l’artista di richiamo internazionale che si esibirà il prossimo 5 gennaio. “Ripeteremo il grande risultato dell’otto e ventiquattro dicembre, dove oltre 10 mila persone hanno ballato e brindato intorno alla Darsena.” annuncia Tato Buonanno, uno degli organizzatori del “Pozzuoli S’Move Festival”.

I PROTAGONISTI – “Adunanza come etichetta discografica farà un percorso musicale che racconterà l’House Music, dalle origini fino alle sonorità più moderne, il tutto contaminato da strumenti classici suonati dal vivo e da performance cantate così come questo genere è esploso negli anni 90, lasciando per sempre un segno indelebile. Gli artisti flegrei che si alterneranno in consolle proporranno musica happy, da festa, ciò che un giorno come questo richiede. Io chiuderò la time table Adunanza accompagnato da tante percussioni suonate dal vivo, proponendo il suono House Adunanza, che da anni propongo in giro per l’Europa, in una chiave moderna e rivisitata, non vediamo l’ora di suonare nella nostra città natale e per questo evento fantastico” spiega Alex Bohemien di Adunanza.