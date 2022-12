Bacoli si trasforma nell’antica Betlemme con il presepe vivente alla Casina Vanvitelliana

BACOLI – Figuranti con costumi storici dei tempi di Gesù accompagnano i visitatori in un viaggio attraverso arti e mestieri di Betlemme: dalla bottega del falegname a quella del panettiere, dall’osteria al fruttivendolo. Accanto alle scene di ispirazione biblica vengono riproposti i mestieri tipici di duemila anni fa. Il Presepe vivente alla Casina Vanvitelliana è sicuramente tra i più suggestivi, con le capanne immerse tra le luci d’artista tra i viali del Sito Reale di Bacoli. Sarà possibile visitarlo fino a stasera alle 21. «Un’occasione da non perdere per respirare aria natalizia e apprezzare quanto realizzato dalla parrocchia di Sant’Antimo e Filomena – dice il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Ringrazio il parroco e tutta la comunità dei fedeli. Ci sono nonni, mamme e papà, bambini. Tutti vestiti con abiti evocativi della più classica tradizione del nostro Natale».