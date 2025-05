Antonio Sabino record: è il sindaco più longevo, guida Quarto da 7 anni

QUARTO – È sindaco di Quarto da sette anni, il più longevo da quando hanno istituito l’elezione diretta nel 1994. Antonio Sabino batte un altro record, dopo il plebiscito di voti raggiunto alle comunali di due anni. «Sette anni insieme. Non ci sono parole roboanti o promesse da fare, solo un grazie sincero e un pensiero che viene dal cuore: in questi sette anni ho cercato di esserci, ogni giorno, al fianco della nostra comunità. – spiega Sabino in un lungo e toccante messaggio – Essere sindaco di Quarto non è mai stato un compito semplice. Abbiamo affrontato sfide complesse, difficoltà che non si potevano prevedere, emergenze che hanno messo alla prova la tenuta sociale ed emotiva della nostra città. Come il bradisismo, che oggi torna a farci sentire fragili. È un fenomeno che cerchiamo di governare nel miglior modo possibile e con gli strumenti a disposizione. Lo so, si potrebbe fare e dire sempre di più. Ma oggi, come nei momenti più difficili, serve riscoprire la forza dell’essere comunità, come abbiamo fatto durante l’emergenza Covid-19. Ho sempre creduto che amministrare significasse prima di tutto servire: ascoltare, mettersi a disposizione, costruire con pazienza, con onestà e con costanza. In questi anni abbiamo cercato di cambiare il volto di Quarto, passo dopo passo, con il lavoro quotidiano, con la presenza e con la vicinanza. Non tutto è stato facile. Non tutto è stato perfetto. Ma nulla è stato lasciato al caso. Ogni scelta, ogni intervento, ogni progetto nasce dal desiderio profondo di dare a Quarto ciò che merita: dignità, bellezza, sicurezza, futuro. Ringrazio chi cammina con me. Chi crede che il cambiamento non sia solo uno slogan, ma un impegno concreto. Ringrazio soprattutto i cittadini, che con le loro richieste, anche con le loro critiche, e con il loro affetto rendono questo viaggio umano e vero. Il mio impegno per Quarto continua. Ogni giorno»