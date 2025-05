Bradisismo, pressioni su Musumeci «Gravità assoluta»

POZZUOLI – «Le dichiarazioni del Ministro Musumeci sono di una gravità assoluta. L’idea che vi siano “pressioni dal territorio” per non dichiarare lo stato di emergenza lascia intendere che qualcuno voglia minimizzare, se non addirittura occultare, la reale condizione geologica e scientifica del fenomeno bradisismico a Pozzuoli. Questo è inaccettabile. Da qualsiasi parte si sieda.» è quanto fa sapere Riccardo Volpe, consigliere comunale di Più Europa. «Inaccettabile – aggiunge – da parte di un Governo che, a oggi, ha destinato a questo territorio risorse irrisorie, insufficienti a garantire la sicurezza e la tutela della popolazione. Inaccettabile anche alla luce delle richieste chiare e unanimi avanzate dall’intero Consiglio Comunale di Pozzuoli, rimaste finora lettera morta. La mia preoccupazione va oltre le parole del Ministro: temo che dietro questa mancata volontà del Governo si nascondano interessi che puntano non alla messa in sicurezza di Pozzuoli, ma alla sua evacuazione. Un disegno che aprirebbe la porta a nuove speculazioni, lontano anni luce dall’interesse pubblico e dalla tutela del patrimonio immobiliare, pubblico e privato. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di pretendere chiarezza, trasparenza e azioni immediate. Non ci faremo intimidire, né accetteremo che Pozzuoli diventi terreno di gioco per logiche che nulla hanno a che fare con la sicurezza, la scienza e la giustizia sociale. Se la scienza ci dice qualcosa sul nostro territorio è giusto saperlo. Com’è vero che oggi la scienza e le tecniche edilizie danno la possibilità ad un territorio di resistere ampiamente alle scosse.»