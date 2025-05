Dopo oltre 7 anni si scioglie il movimento Pozzuoli ORA

POZZUOLI – Si è sciolto il movimento politico Pozzuoli ORA!. Nato intorno alle figure di Raffaele Postiglione e Riccardo Volpe, per due volte ha rappresentato numerosi giovani e meno giovani in Consiglio comunale, prima con Postiglione per 5 anni e poi, dall’inizio dell’attuale consiliatura, attraverso Volpe. La fine di Pozzuoli ORA è stata annunciata da un comunicato stampa pubblicato sulle pagine social del movimento.

L’ANNUNCIO – “Dopo oltre sette anni di attività, il movimento politico Pozzuoli ORA annuncia il proprio scioglimento. Una scelta non dell’ultima ora, alla quale si è giunti in maniera unanime da parte di chi ha rappresentato e animato il gruppo negli ultimi sette anni. Nato nel 2017 con l’obiettivo di portare avanti una politica concreta, libera e vicina ai bisogni della città, Pozzuoli ORA ha rappresentato un’esperienza di proposta e di opposizione critica, mettendo al centro la difesa dei beni comuni, la trasparenza amministrativa e la giustizia sociale e ambientale. Il movimento è nato con l’intento di creare uno ‘spazio’ condiviso sicuramente per le nuove generazioni, ma anche per chi interpreta l’attività politica come impegno per produrre un cambiamento sociale e politico, mirando sempre all’interesse collettivo. Pozzuoli ORA è stato un’assoluta novità per lo scenario politico cittadino: la prima lista civica, indipendente e con un vero collettivo alle spalle, ad approdare in Consiglio Comunale. Dopo sette anni però quell’elemento innovativo è svanito. Nonostante un costante impegno in Consiglio comunale e in città, non siamo riusciti a comunicare adeguatamente i risultati e le tantissime attività fatte nell’interesse del nostro amato territorio e dei nostri concittadini e conseguire un sostegno tale da incidere maggiormente nella maniera di gestire ed amministrare Pozzuoli. Le battaglie portate avanti, le posizioni assunte e le scelte fatte non sono state abbastanza per stimolare la partecipazione e consentire al gruppo di rinnovarsi e crescere. In più la fase storica richiede, con ogni probabilità, un cambio di metodo e di prospettiva. Lo scioglimento di Pozzuoli ORA non è una resa. Ma è necessario, come in tutti i progetti, fare bilanci e tirare una linea. Le battaglie che abbiamo portato avanti in questi anni restano vive, il bagaglio di esperienze patrimonio di ognuno. Chi continuerà lo farà con la convinzione che il cambiamento si costruisce ogni giorno, sui territori, nei collettivi, tra la gente. Ringraziamo tutte le persone che hanno condiviso con noi idee, lotte e speranze. La storia di Pozzuoli ORA si chiude, con la consapevolezza che ci sia ancora assoluto bisogno dell’impegno di persone libere su temi fondamentali come quelli della Giustizia sociale e ambientale”.