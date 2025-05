POZZUOLI/ Mamme preoccupate, la preside del Tassinari rassicura «La nostra è una delle migliori strutture antisismiche»

POZZUOLI – «A seguito delle scosse registrate dall’inizio dell’anno scolastico, la scuola ha chiesto e tempestivamente ottenuto dai tecnici di città metropolitana un sopralluogo per verificare eventuali danni che potessero compromettere la sicurezza dei locali. Dopo ogni verifica, compresa quella effettuata il 13/05, poche ore dopo le scosse, e la verifica di stamattina, 15/05, chiesta dopo la scossa 3.1 di ieri, si è concluso che i due edifici sono sicuri e che l’adeguamento antisismico che, su richiesta di città metropolitana è stato fatto due anni fa dai proprietari degli immobili, è stato fatto a regola d’arte» È quanto fa sapere attraverso il nostro giornale la dirigente scolastica dell’ISIS “Guido Tassinari” di Pozzuoli Annalisa Illiano «L’istituto è in possesso di certificazione di vulnerabilità sismica, rilasciata in esito ai suddetti lavori, che effettivamente attestano una assoluta affidabilità rispetto a scosse di magnitudo anche più elevata delle scosse finora verificatesi. Naturalmente le numerose scosse provocano dei movimenti delle pareti che determinano scrostamenti di intonaco, specie nelle giunture, o in altri punti in cui le vernici sono vecchie o in cui l’intonaco non è perfetto. Questi difetti sono esteticamente spiacevoli, ma in nessun modo pericolosi».

LA FOTO – «Circola una fotografia – spiega Illiano – in cui si vede la base di una delle scale interne con una crepa. In primo luogo occorre dire che si presenta così perché abbiamo spicconato l’intonaco, non perché la scossa ha fatto cadere quello stato che manca. In secondo luogo, in accordo con città metropolitana, abbiamo deciso, per eccesso di prudenza, di interdire la scala fino a che non si ripristina la crepa. Comprendo la preoccupazione dei genitori, ma li voglio rassicurare sul fatto che Città metropolitana è molto presente e tempestiva nei controlli e che al momento l’edificio è sicuro. Probabilmente una delle migliori strutture antisismiche di Pozzuoli. Come già scritto nell’ultima comunicazione, sono disponibile a incontrare quanti volessero avere ulteriori rassicurazioni anche visionando la documentazione tecnica.»