POZZUOLI/ Si è dimesso l’assessore Giacomo Bandiera

POZZUOLI – Si è dimesso l’assessore al governo del territorio Giacomo Bandiera. Questa mattina Bandiera ha formalizzato le proprie dimissioni salutando la città con una lettera aperta inviata al nostro giornale. L’ormai ex assessore è stato anche una delle figure principali della vittoria della coalizione che ha sostenuto Manzoni nonché autore del programma elettorale.

LA LETTERA – «Concludo oggi il mio impegno assessoriale al comune di Pozzuoli. In primis, ringrazio Gigi Manzoni per la rara opportunità che ha voluto darmi: e’ un uomo onesto che ama profondamente Pozzuoli, a cui dedica la propria vita e tutte le sue energie. Mi ha concesso di mettere al servizio della città e della comunità puteolana le mie idee e le conseguenti azioni amministrative. Ritengo sia questo, vale a dire la possibilità di spendere le proprie energie per la propria città, quanto di più onorevole e gratificante possa esserci per ogni cittadino consapevole. Ringrazio il dirigente del settore amministrativo oggetto delle deleghe di lavoro a me conferite, arch. Agostino Di Lorenzo: le sue capacità e sensibilità sono state per me preziose nell’espletamento delle mie azioni di governo cittadino. E con lui ringrazio tutti e tutte gli uomini e le donne, afferenti all’ente comunale, che hanno con me collaborato: senza di loro, senza le loro competenze, nulla sarebbe stato possibile. Non spendo ulteriori parole in bilanci delle mie azioni di governo: sarebbe una lettura naturalmente di parte di quanto da me ideato e fatto. Rivendico e riconosco pienamente il mio intero operato, compiuto alla luce del sole e, penso, portato alla piena conoscenza di Pozzuoli tutta: mi rimetto quindi, semplicemente, al libero giudizio dei puteolani e delle puteolane. Così come riconosco interamente il lavoro dell’amministrazione, anche le scelte che non trovavano il mio accordo ma che poi sono state da me condivise: far parte di una squadra di governo significa anche questo. Personalmente, ritorno al mio lavoro, nelle aule di studio e con i miei ragazzi e ragazze. Confido e son sicuro della grande capacità di Pozzuoli nel saper sempre individuare, pur tra mille difficoltà, la via giusta verso il suo progresso e sviluppo. La mia comunità anche nei momenti più bui ha sempre dimostrato di avere una naturale e quasi istintiva capacità nel tener accesa la lampada che le rischiara la strada che conduce alla luce. A maggior ragione e ancor più oggi, nei difficili momenti comunitari che stiamo attraversando. Passeranno, torneremo alla nostra quotidianità di vita, nel nostro splendido territorio. Un abbraccio fraterno a tutti e tutte. Per Pozzuoli. Con Pozzuoli. Giacomo Bandiera»