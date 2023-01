Angela morta al pronto soccorso di Pozzuoli: i funerali a Varcaturo

POZZUOLI – Saranno celebrati domani, domenica 29 gennaio alle ore 13.30, nella Chiesa di San Luca a Varcaturo i funerali di Angela Brandi, la 24enne morta due ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso di Pozzuoli dove era ritornata in arresto cardiaco. In centinaia sono attesi per l’ultimo saluto e per stringersi intorno ai genitori e al fratello colpiti dall’immane dolore. Sulla salma questa mattina è stata effettuata l’autopsia presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli ed entro i prossimi 60-90 giorni è attesa la relazione da parte del medico legale nominato dalla Procura di Napoli.