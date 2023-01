CALCIO/ Sprint Rione Terra: Migliaccio e Improta regalano la vittoria nel derby contro la Puteolana 1909

BACOLI – Quarto clean-sheet consecutivo in casa per il Rione Terra Sibilla, che al “Chiovato” di Bacoli mette in mostra ancora una volta grande solidità e gioco palla a terra, che gli permettono di avere la meglio contro la Puteolana 1909 in un derby molto insidioso. Gli ospiti, nonostante l’ultima posizione in classifica, hanno infatti di recente imbrigliato formazioni al vertice, mentre i padroni di casa erano stati raggiunti a quota 29 punti al quarto posto dopo l’ultima sconfitta a Mugnano con la Neapolis. Ma il Rione Terra Sibilla ha rialzato subito la testa, sbloccando la gara nei secondi iniziali con Migliaccio e chiudendola con il rigore di Improta, prima di una tranquilla gestione che ha permesso di consolidare la posizione ai piedi del podio e soprattutto allungare a +3 sulle inseguitrici della zona playoff.

LA PARTITA – L’approccio del Rione Terra Sibilla al match è quello giusto, tanto che passati solo trenta secondi, Gallo imbuca per Migliaccio che non sbaglia davanti al portiere. Il fattore casalingo porta decisamente bene all’esterno di mister Faustino, che confeziona così la terza rete in due partite al Chiovato. La Puteolana 1909 reagisce provando a riversarsi in area di rigore avversaria, creando qualche grattacapo alla difesa ma senza arrivare ad una vera e propria conclusione nello specchio. Ci prova quindi ancora Migliaccio, che al 15′ è il terminale di una bella azione corale partita dal portiere: accelerazione delle sue, dribbling a rientrare e tiro potente sul primo palo, che Fortunato, autore già di grandi parate nella gara d’andata, sventa con un tuffo alla sua destra. Lo stesso portiere granata viene però anticipato al 30′ dal guizzo di Mari lanciato in area e lo stende. Sul dischetto del rigore si presenta Improta, che prende una breve rincorsa e spiazza l’estremo difensore per il 2-0 del Rione Terra Sibilla. Secondo tempo molto più combattuto e meno spettacolare del primo, con i padroni di casa che provano a gestire il vantaggio e piazzano di tanto in tanto qualche accelerazione per porre fine alla gara, come in occasione della bellissima azione partita da dietro che, con una serie di passaggi di prima, libera Mari sul vertice destro dell’area, ma l’esterno sceglie il tiro incrociato invece dell’appoggio dietro, concludendo la manovra sull’esterno della rete. La Puteolana 1909 si rende pericolosa soprattutto sui calci piazzati, prima ad quarto d’ora dal termine con una bella conclusione a giro di Di Costanzo da posizione defilata sulla quale si fa trovare pronto Navarra, e poi in una mischia furibonda, culminata con un colpo di testa dello stesso Di Costanzo da pochi passi, ma Navarra chiude ancora lo specchio con un grande intervento. È l’ultimo pericolo del match, che per il Rione Terra Sibilla si chiude fra gli applausi.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Lanuto, Iervolino, Bullone (85′ Castaldo), Campolo (79′ Alborino), Cirino, Granata, Gallo (61′ Sardo), Migliaccio, Improta (85′ Lucignano), Mari (70′ Amabile).

PUTEOLANA 1909: Fortunato, Pezzella (55′ Fusco), Bruno (40′ Di Guida), Carrino (83′ Asaho), Vaino, Esposito, Riccio (76′ Capuozzo), Franco, Sanguineti (60′ Di Costanzo), Sequino, Avena.

MARCATORI: 1′ Migliaccio, 30′ rig. Improta