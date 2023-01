Nave da crociera salva 24 naufraghi cubani: il racconto di un ufficiale di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Da soli, in mezzo all’oceano, su una piccola imbarcazione in legno di circa 8 metri. Un gruppo di 24 migranti è stato messo in salvo dall’equipaggio di una nave da crociera italiana che si è fermata per prestare soccorso. Tra questi vi era anche il puteolano Antonio D’Angelo, primo ufficiale di navi da crociera. La sua imbarcazione, la “Msc Meraviglia”, è riuscita recuperare tutti i naufraghi. Persone fuggite da Cuba, pronte ad attraversare lo Stretto della Florida alla ricerca del sogno americano.

IL RACCONTO – «Il 14 gennaio, durante la traversata da Cozumel per Port Canaveral, nello stretto della Florida, abbiamo avvistato una piccola barca in legno – racconta D’Angelo – Immediatamente abbiamo fermato la nave ed attivato il piano di emergenza per il recupero di naufraghi. L’operazione è stata molto complicata a causa delle condizioni meteo: vento con raffiche fino a 75 chilometri orari e onde alte fino a 2.5 metri. Io e il mio equipaggio non abbiamo esitato a calare in mare il tender per il recupero; ci siamo avvicinati con cautela alla barca in deriva. Ventiquattro persone cubane in preda alla disperazione e povertà, in fuga da Cuba e in cerca del sogno americano. La piccola imbarcazione in legno di 8 metri era piena di acqua e gasolio e il motore non era funzionante. Dopo aver tentato varie volte, siamo riusciti a fissare le cime e a prendere tutti i 24 naufraghi a bordo del tender. Dopo circa un’ora e mezza erano tutti sani e salvi». Secondo la polizia di frontiera americana è in atto la più grande ondata di arrivi di profughi da Cuba da quella che, nel 1980, ne portò quasi 125.000 sulle coste della Florida in soli sei mesi. Un esodo legato alle condizioni economiche dello Stato insulare dell’America Centrale e all’inasprimento delle sanzioni Usa.