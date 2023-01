POZZUOLI/ Lavori stradali, modifiche alla viabilità e alla sosta per i prossimi giorni

POZZUOLI – Lavori in corso a Pozzuoli, cambia la viabilità in alcune zone della città. Istituito, infatti, un divieto di sosta temporaneo, su entrambi i margini della carreggiata, in via Lungomare Colombo, nel tratto compreso tra l’incrocio di via Boffa e l’incrocio di via Dicearchia, e nel tratto di via Dicearchia, antistante la villa comunale. Non sarà possibile parcheggiare dalle 8 alle 17, a partire da oggi fino a venerdì 3 febbraio, per lavori all’impianto di pubblica illuminazione. Stesso intervento nella zona di via Napoli (tra il civico 4 e l’incrocio con via San Francesco ai Gerolomini); anche qui è stato istituito un divieto di sosta a partire da domani pomeriggio alle 17 fino al 3 febbraio e dal 6 febbraio al 10 febbraio.

GLI INTERVENTI – Non sarà, invece, possibile transitare nella galleria urbana “Tunnel Montenuovo – Arco Felice – Lucrino” per entrambi i sensi di marcia, dalle 15 alle 19 di mercoledì 1 febbraio per consentire il controllo semestrale degli estintori e la verifica della pressione e mandate delle manichette antincendio. Istituito, inoltre, un divieto di sosta temporaneo, su ambo i margini della carreggiata, in via Milite Ignoto, dalle 8 del mattino del 2 febbraio alle 17 del 3 febbraio per lavori di manutenzione della sede stradale e dei marciapiedi. Non si potrà, infine, parcheggiare in via Cuma Licola, tra il civico 259 e il civico 174 dalle 9 alle 18 di oggi al giorno 3 febbraio per lavori di posa di cavi e tubi per la infrastruttura telefonica. Per favorire la circolazione stradale è stato istituito un senso unico alternato lungo la strada.