Anf: inaccettabile chiusura giudice di pace Napoli Nord

NAPOLI – “La chiusura dell’Ufficio del Giudice di pace di Napoli Nord per assenza totale del personale amministrativo è l’ennesima dimostrazione del disastro della giustizia di prossimità e del Pnrr nel comparto giustizia”. È lo sfogo, affidato alla Dire, di Giampaolo Di Marco, segretario generale di Anf. “Un disastro aggravato dall’aumento di competenza per valore introdotto dalla riforma Cartabia, che ha caricato questi uffici di maggiori responsabilità senza adeguate risorse”. Il risultato? “Paralisi giudiziaria- constata Di Marco- e denegata giustizia. È inaccettabile che i cittadini siano privati del loro diritto a un processo rapido ed efficace”. Anf “chiede dunque un immediato intervento per: ripristinare la piena operatività dell’ufficio, garantendo personale adeguato; potenziarne le risorse, per far fronte alle nuove competenze; riformare l’intero sistema della giustizia di prossimità, ormai al collasso”. Giustizia “senza risorse significa assenza di giustizia. Lo Stato non può più ignorarlo”, chiosa Di Marco.