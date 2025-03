POZZUOLI/ Resta chiusa la scuola media “Giacinto Diano”: in arrivo la DAD per due settimane

POZZUOLI – Resta chiusa la scuola media “Giacinto Diano” di Pozzuoli. Durante i controlli effettuati questa mattina, che avrebbero dovuto portare alla riapertura prevista per domani, sono emerse nuove criticità che tali da richiedere nuovi interventi di messa in sicurezza. In particolare, sarebbero state riscontrati dei problemi di natura strutturale in prossimità degli ingressi. Il plesso sarà oggetto di lavori di adeguamento sismico, necessario al fine di creare dei percorsi pedonali agli alunni in sicurezza, sia in entrata che in uscita. Per questi motivi, la scuola resterà chiusa per altre due settimane, durante le quali sarà attivata la didattica a distanza per garantire continuità didattica.