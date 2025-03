Bradisismo, 800 interventi dei vigili del fuoco a Napoli e in tutta l’area flegrea

POZZUOLI – Sono circa 800 finora i controlli effettuati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco a Napoli e nell’area flegrea a seguito della forte scossa di magnitudo 4.6 registrata il 13 marzo scorso. Al momento gli interventi sono stati portati a termine nelle città di Bacoli, Pozzuoli e Napoli. In particolare nella giornata di oggi i vigili del fuoco sono stati impegnati nel quartiere di Bagnoli per la rimozione di cornicioni pericolanti da edifici e per il recupero di beni e assistenza alla popolazione.