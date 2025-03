Il porto di Pozzuoli preoccupa i sindaci di Ischia. Appello a De Luca e al Prefetto «Intervenire al più presto»

POZZUOLI/ISCHIA – Con una lettera inviata al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al Prefetto di Napoli Michele Di Bari e al presidente della commissione trasporti Luca Cascone, i sei sindaci dell’isola di Ischia hanno lanciato un appello per chiedere un intervento a porto di Pozzuoli, dove l’innalzamento del suolo sta rendendo creando problemi per l’imbarco e lo sbarco dei traghetti.

LA RICHIESTA – «Con riferimento alle numerose segnalazioni già pervenute a codeste spettabili istituzioni, gli scriventi Sindaci desiderano richiamare nuovamente l’attenzione sull’aggravarsi della problematica» scrivono i sindaci di Barano, Ischia, Forio, Casamicciola, Serrara Fontana e Lacco Ameno «La scorsa settimana, le Società di trasporto Caremar e Medmar hanno trasmesso agli scriventi due comunicazioni, con le quali hanno ufficialmente informato della sospensione del servizio di traghettamento per i mezzi pesanti (camion, autobus, etc.) dal Porto di Pozzuoli, a causa dell’ulteriore innalzamento delle banchine, causato dal fenomeno del bradisismo, che rende di fatto impossibili le manovre necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni portuali. A tale situazione, si aggiunge la recente notizia del ritiro delle autorizzazioni di accosto rilasciate dalla Regione Campania alla Società Gestour. In considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, quest’anno coincidente con le festività della Santa Pasqua, con la presente, desideriamo sollecitare un intervento tempestivo da parte di codeste illustri Autorità, al fine di risolvere quanto prima le problematiche sopra esposte. All’Illustrissimo Sua Eccellenza, il Prefetto di Napoli, che legge questa nota per conoscenza, chiediamo un suo autorevole intervento, considerate le implicazioni strategiche del Porto di Pozzuoli per il trasporto delle merci con le isole di Ischia e Procida.»

LE PREOCCUPAZIONI – «Esprimiamo una viva preoccupazione per la mancanza di tempestività da parte dell’Ente Regione Campania – fanno sapere i sei sindaci – che, nonostante le ripetute segnalazioni delle Amministrazioni isolane fin dal mese di novembre 2023 riguardanti il deterioramento della situazione, non ha ancora preso adeguati provvedimenti. Inoltre, si ritiene assolutamente non idonea la scelta di dirottare il traffico pesante sul Porto di Napoli, presso Calata Porta di Massa, visto che tale scalo è già oberato dal considerevole flusso di passeggeri e veicoli, e non dispone di spazi sufficienti per le manovre dei mezzi pesanti. Alla luce di quanto sopra esposto, si rinnova con fermezza la richiesta di un pronto intervento da parte di codeste spettabili Autorità, con la speranza di poter organizzare un incontro tecnico presso la Prefettura per discutere le soluzioni più opportune.»