Il Ministro della Cultura a Pozzuoli per valutare interventi

POZZUOLI – Oggi, alle ore 16, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sarà in visita all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli per verificare lo stato di conservazione dei beni artistici, architettonici e archeologici della zona. Il sopralluogo avviene a seguito delle recenti scosse sismiche che hanno interessato l’area dei Campi Flegrei, con l’obiettivo di valutare eventuali interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale locale.