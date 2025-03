Due atleti puteolani trionfano ai campionati italiani di Taekwondo

ROMA – Nella città di Roma, presso l’arena del “Pala Tiziano”, si sono svolti i Campionati Italiani di Taekwondo. Gli atleti puteolani Salvatore Illiano e Noemi Scotto d’Aniello si sono distinti vincendo rispettivamente una medaglia d’Oro ed una di Bronzo nella categoria cinture Nere sotto la guida del loro maestro Vincenzo Di Meo. Un risultato straordinario per l’Asd Squadra Mediterranea che ormai è divenuta una realtà sportiva importante sul territorio flegreo. Il Team opera presso la palestra Il Centro (Fusaro) e presso la palestra scolastica Gramsci (rotonda Miliscola – Bacoli), vanta circa 200 atleti di Taekwondo. La società non è attività solo dal punto di vista agonistico ma propone con frequenza attività sociali, benefiche e per la comunità. Gli atleti flegrei sono stati seguiti dal punto di vista nutrizionale dal dottor Giuseppe Cutolo. Hanno dato prova di impegno e abnegazione verso lo sport, portando il loro nome e quello del territorio in cima alla classifica italiana.