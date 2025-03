Bradisismo, il sindaco di Bacoli chiede al Prefetto l’eliminazione della “Rotonda Cavani”

BACOLI – Forse è la volta buona. E’ la maggioranza dei bacolesi che da anni chiede con forza la rimozione della Rotonda Cavani a Lucrino. Un’opera di viabilità che , secondo molti esperti, sarebbe la principale causa del traffico che si forma lungo le arterie bacolesi. E Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, ci riprova. Infatti, nell’ultimo incontro in Prefettura, il primo cittadino bacolese ha messo sul tavolo la richiesta di eliminare la rotonda.

LA RICHIESTA – “Abbiamo chiesto e ottenuto che se ne discutesse alla Prefettura di Napoli. È un problema molto serio che deve essere affrontato con decisione e celerità. Quello della viabilità flegrea. Soprattutto adesso. Il traffico estivo e nei fine settimana deve essere una priorità per tutti. Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida, accolgono decine e decine di migliaia di persone ogni volta che c’è una bella giornata di sole. Solo Bacoli supera le 100.000 presenze quotidiane in estate. Tra spiagge, ristoranti, siti culturali. Noi stiamo adottando provvedimenti forti, ma necessari. E continueremo. È però evidente che in un sistema complesso territoriale di comuni incastrati uno nell’altro, bisogna coordinare misure che possano alleggerire il traffico” – ha affermato il primo cittadino nel solito post di aggiornamento su Facebook. Già in passato, il sindaco di Bacoli ha provato a raggiungere un accordo con il collega di Pozzuoli per la rivisitazione del piano traffico di Lucrino. Ma sia con Figliolia che con Manzoni non si è mai riuscito a trovare un giusto accordo. Sarà la volta buona?