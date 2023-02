Ancora furti a Bacoli, Fratelli d’Italia non ci sta e presenta una mozione

BACOLI – Ancora furti sul territorio di Bacoli. Nel mirino dei malviventi sia appartamenti che automobili. L’escalation di episodi di microcriminalità non fa dormire sonni tranquilli ai residenti del posto. Da qui la mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia affinché si possa discutere della delicata tematica al prossimo Consiglio Comunale.

“VOGLIAMO RISPOSTE” – «La sicurezza viene prima di tutto. Non possiamo lasciare i cittadini alla mercé di questi delinquenti. Nessuno è più al sicuro, nemmeno nella propria casa. Si vive in un’incertezza costante, soprattutto nelle zone periferiche della città. E intanto passano mesi, anni e non viene messa in campo alcuna iniziativa per contrastare il fenomeno – dichiara il consigliere comunale Nello Savoia – .Occorre creare dei deterrenti, più sicurezza in strada, a partire dall’illuminazione, che in alcune zone totalmente inesistente, ai controlli, alla videosorveglianza e al pattugliamento. Dopo 4 anni, questa amministrazione cosa ha realizzato? Nulla. Le nostre proposte per la sicurezza sono sul tavolo del Consiglio. Per noi di Fratelli d’Italia, è una priorità. Ma siamo stufi delle parole. Ora ci vogliono le risposte».