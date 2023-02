POZZUOLI/ E’ scomparso Tito Fenocchio, big della politica puteolana

POZZUOLI – E’ scomparso all’età di 58 anni Espedito Fenocchio, per tutti Tito, uno dei maggiori ed esperti politici della città di Pozzuoli. Il decesso è arrivato oggi all’ospedale Cardarelli di Napoli dove Fenocchio era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito a un malore.

UN BIG – Leader della civica “Pozzuoli Libera”, da cinque consiliature consigliere comunale, è tra gli artefici della vittoria elettorale della coalizione guidata dall’attuale sindaco Gigi Manzoni. Laureato in Economia e Commercio ed esperto in materia di bilancio, Fenocchio è stato uno dei big degli ultimi 30 anni della politica puteolana durante i quali ha ottenuto migliaia di consensi sempre a capo di formazioni civiche.

IL CORDOGLIO – «La scomparsa di Tito Fenocchio è un grande dolore per me e una grave perdita per la nostra città. Mi stringo ai familiari e a tutti quelli che lo hanno amato. Ciao Tito, riposa in pace» questo il ricordo del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.