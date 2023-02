L’OPERAZIONE/ Sequestrati 8 quintali di sigarette di contrabbando, due arresti

NAPOLI – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto nel quartiere “San Carlo Arena” due contrabbandieri napoletani, di 41 e 32 anni, sequestrando un deposito clandestino di sigarette dove erano custoditi 840 chili di sigarette di contrabbando. In particolare, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli, durante un servizio di controllo economico del territorio, seguivano un’autovettura sospetta fino ad un box al cui interno erano custodite 80 casse di sigarette, di varie marche destinate ad alimentare le piazze partenopee.

L’OPERAZIONE – Le sigarette di contrabbando, del valore commerciale di circa 150.000 Euro, sono state sottoposte a sequestro, unitamente al deposito, ad una autovettura e a 3.100 euro in contanti, mentre i responsabili sono stati tratti in arresto e condotti presso la casa circondariale di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dall’inizio del 2023 il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 11 tonnellate di tabacchi di contrabbando, denunciando 26 soggetti, di cui 10 tratti in arresto.