POZZUOLI/ La camera ardente di Tito Fenocchio nella sala consiliare del Comune

POZZUOLI – È stata allestita poco fa, presso la sala consiliare del Comune di Pozzuoli, la camera ardente per Tito Fenocchio. In questo modo il sindaco Luigi Manzoni e l’intera amministrazione comunale hanno inteso manifestare la loro vicinanza ai familiari del consigliere morto ieri all’ospedale Cardarelli di Napoli. La sua scomparsa ha generato sconcerto e dolore in quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali. Espedito Fenocchio, per tutti Tito, è stato uno dei maggiori ed esperti politici della città di Pozzuoli. Leader della civica “Pozzuoli Libera”, da cinque consiliature consigliere comunale, il 58enne è stato tra gli artefici della vittoria elettorale della coalizione guidata dall’attuale sindaco Gigi Manzoni.