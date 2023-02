Primarie Pd, a Bacoli nasce il Comitato a sostegno di Elly Schlein

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato ricevuto da Giuseppe Schiano, in qualità di portavoce del comitato a sostegno di Elly Schlein in vista delle prossime primarie del 26 Febbraio. «Si chiama cambiamento: lo si invoca spesso ma lo si pratica poco. I risultati delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 e, ancora di più, quelli delle regionali in Lazio ed in Lombardia ci dicono che il Partito Democratico ha bisogno di una profonda ricostruzione. E’ necessario cambiare, rimescolare le carte, lasciare spazio e voce ai giovani che restano il principale agente di cambiamento, rimettere al centro gli anziani e valorizzarne le storie, accogliere ed ascoltare i milioni di cittadini che si astengono dal voto. Il nostro impegno è tutto qui. Sono queste le ragioni per cui alle primarie del PD del 26 febbraio p.v. voteremo Elly Schlein. Puoi farlo anche tu, possono farlo anche i tuoi amici ed i tuoi cari affinché il 26 sera, con la vittoria di Elly, si scriva una nuova pagina del risorgimento italiano». Comitato a sostegno di Elly Schlein (Luigi Costagliola, Salvatore Illiano, Raffaele Mormile, Giuseppe Schiano e altri compagni).