POZZUOLI – La Protezione Civile ha prorogato per altre 24 ore l’allerta meteo nell’area flegrea. Dalle 23.59 di questa sera e fino alla mezzanotte di domani resta il rischio di temporali e raffiche di vento, ma scende la loro intensità: si passa, infatti, da “arancione” a “gialla”. Su tutte le zone interessate dalla nuova allerta meteo va comunque posta massima attenzione al rischio idrogeologico, per possibili fenomeni franosi, caduta massi in assenza di precipitazioni, per le condizioni del territorio che potrebbero essere particolarmente fragili.