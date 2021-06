AREA FLEGREA – Altra giornata positiva per l’area flegrea dove si registra un solo contagio. Secondo i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania – aggiornati alle 23.59 di sabato 5 giugno 2021- l’unico nuovo caso di Covid-19 è emerso dai 56 tamponi molecolari processati nel comune di Quarto. A Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida invece i nuovi casi sono pari a zero su circa centocinquanta tamponi analizzati. I positivi del giorno in tutta la regione sono 255 (di cui 199 asintomatici e 56 sintomatici) su 8.298 test effettuati.