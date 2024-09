Alessandro Pecci si aggiudica gli Internazionali di Tennis Pozzuoli

POZZUOLI – Ha chiuso nel migliore dei modi la sua settimana perfetta Alessandro Pecci, aggiudicandosi il titolo degli “Internazionali di Tennis Pozzuoli”, torneo ITF maschile da 25mila dollari di montepremi che si è concluso sui campi in cemento del Tennis Club della cittadina flegrea. In finale il 23enne di Riccione, terzo favorito del seeding, si è imposto per 6-2 e 6-4, in un’ora e 28 minuti di partita, sul polacco Filip Peliwo, quarta testa di serie. “Complimenti di cuore ad Alessandro Pecci, che stamattina ha vinto gli Internazionali ITF Città di Pozzuoli. Complimenti anche a Filip Peliwo, che ha disputato una bellissima finale. – ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – L’amministrazione sarà sempre al fianco di chi, con impegno e serietà, lavora ogni giorno per promuovere la cultura dello sport nelle giovani generazioni. Il Tennis Club Pozzuoli è un fiore all’occhiello della nostra città, e contribuisce a rendere Monterusciello un quartiere migliore e più vivibile.”