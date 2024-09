CALCIO/ Coniglio al fotofinish: la Puteolana conquista i primi 3 punti

POZZUOLI – La Puteolana 1902 batte il Cynthialbalonga 3-2 nel secondo turno del campionato di Serie D. Allo stadio Domenico Conte va in scena un match combattuto con i Diavoli Rossi che vanno avanti all’8′ con Russo che indovina l’angolo dal vertice. La squadra granata trova anche il secondo gol, con la marcatura di Palma che di testa insacca alle spalle del portiere. Conclude così la prima frazione di gioco, senza che gli avversari riescano a reagire. Nella ripresa continuano a spingere i Diavoli Rossi, soprattutto con Marotta che non riesce però ad insaccare il pallone in rete. Dall’altra parte c’è la reazione avversaria, che ne approfitta con Ingretolli che dimezza lo svantaggio. 10 minuti dopo arriva la doccia gelata con l’attaccante del Cynthia che firma il 2-2. Assalto finale della Puteolana 1902 che riesce a trovare il gol vittoria con un tiro a volo di Coniglio che infila l’estremo difensore e regala la gioia ai granata.

PUTEOLANA: Polverino, Astemio (72’ Rana), Sbuttoni, Montuori, Di Paola (73’ Bombaci), Cess, Palma (67’ Cangemi), Diabate, Russo (79’ Dammacco), Marotta (67’ Mascari), Coniglio. All.: Marra

CYNTHIALBALONGA: Boschi (88’ Iosa), Pasqualoni, Cicioni (46’ Rinaldini), Bensaja, Tinti, Riola, Galazzini (46’ Rosi), Simonetti (67’ Casazza), Ingretolli, Manca, D’Angelo (78’ Nannini). All.: Ferrazzoli

Marcatori: 8’ Russo, 25’ Palma, 91’ Coniglio – 65’ Ingretolli, 76’ Ingretolli

Ammonizioni: Marotta, Dammacco – Pasqualini