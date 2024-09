CALCIO/ Pari a reti bianche per il Rione Terra a Barano d’Ischia: sugli scudi il portiere Navarra

BARANO D’ISCHIA – Barano e Rione Terra si affrontano nuovamente dopo l’incrocio in terra flegrea del primo turno di coppa, finito in parità 1-1. Quest’oggi, al “Don Luigi di Iorio”, cambia il punteggio ma non l’esito, con le due squadre che si dividono la posta in palio: il Rione Terra sale a due punti, frutto del secondo pareggio di fila in campionato, mentre il Barano raccoglie il primo punto in classifica. La squadra flegrea, nonostante una buona partenza nel secondo tempo, deve alla fine difendersi con l’uomo in meno, dopo il doppio giallo a Narciso. “Abbiamo avuto 7-8 palle gol per sbloccarla – ha dichiarato a fine match l’allenatore del Rione Terra Umberto Stellato – ma alla fine guardiamo il bicchiere mezzo pieno considerando che siamo usciti imbattuti anche in 10”.

LA PARTITA – La partenza del Rione Terra è convinta, tanto da farsi vedere subito nei primi minuti di gioco con il tiro al volo di Granata all’altezza del secondo palo sul suggerimento di Di Palma, ma Delicato si fa trovare nella giusta posizione. Le prime occasioni sono tutte di marca flegrea, tra le quali spicca il controllo e tiro volante di Di Palma pochi minuti più tardi, ma la palla sorvola di poco l’incrocio. Il Barano si affida a qualche accelerazione di Cerase, ma la difesa di mister Stellato chiude sempre bene lo specchio della porta, evitando a Navarra di sporcarsi i guantoni. In apertura di ripresa, è Di Micco ad impensierire la retroguardia ischitana con una fuga a sinistra e un pallone velenoso calciato in mezzo, ma Delicato scippa Di Nardo di un facile tap-in. L’assalto degli ospiti si esaurisce al 72′ della ripresa, quando Narciso sgambetta un avversario che lo aveva saltato a metà campo e il signor Mandato di Napoli gli sventola il secondo giallo, che costringerà il Rione Terra ad un finale di sacrificio dopo una partita controllata per larghi tratti. L’ultima palla-gol è infatti per il Barano, che approfitta dell’unica volta in cui la retroguardia avversaria si fa trovare scoperta e prova la beffa con Di Lustro lanciato a rete, ma Navarra ci mette tutta la sua esperienza e salva il risultato in uscita.

BARANO CALCIO: Delicato, Galaoui, Accurso, Di Lustro, Buono, Monti (26’pt De Luise), Trofa (46’st Cigliano), Cerase, De Luca, Di Spigna, Pesce (21’st). In panchina Pilato L., Muscariello, Napolione, Iacono, Verde, Di Maio S.. Allenatore Isidoro Di Meglio

RIONE TERRA: Navarra, Penna, Menna (39’st Ruopoli), Cirino, Serra, Caccia, Di Nardo (23’st Illiano), Granata, Di Palma, Di Micco (30’st Di Maio M.), Narciso. In panchina: Cipriani, De Vito, Pilato A., Gritti, Del Giudice, D’Aria. Allenatore Umberto Stellato

ARBITRO: Giuseppe Mandato di Napoli, assistenti Cirillo e Di Santillo di Frattamaggiore.

NOTE: ammoniti Trofa (B), Invernini (B), Menna (R), Serra (R) Narciso (R); espulso Narciso (R) al 72′ per somma di ammonizioni.