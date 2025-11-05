Agguato di camorra: ferito un 64enne

I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli e i carabinieri della stazione di Mugnano sono intervenuti a via Luca Giordano, altezza civico 32, per un probabile agguato. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti a bordo o in sella di un mezzo non meglio specificato si sono avvicinati a Giuseppe Cipressa, 64 anni, nato a Napoli e già noto alle forze dell’ordine, per poi sparare tre colpi d’arma da fuoco. L’uomo era a bordo della propria auto ed è stato colpito tre volte. E’ stato colpito alla clavicola, all’orecchio e al torace ed è stato trasferito dal 118 all’ospedale di Giugliano in Campania in codice rosso. La vittima é attualmente ricoverata in pericolo di vita. Indagini in corso.