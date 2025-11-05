POZZUOLI/ Buttafuori non in regola: sanzioni a una discoteca

POZZUOLI – Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio, gli agenti del Commisariato di Pozzuoli, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con un’unità cinofila, del personale della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale in via Antiniana. Nel corso del servizio, gli operatori hanno accertato numerose carenze strutturali e igienico-sanitarie, elevando sanzioni amministrative per un totale di 11.000 euro per la presenza di personale addetto al controllo senza la prescritta iscrizione nell’elenco prefettizio, per difformità al nulla osta acustico e per mancato rinnovo della relazione tecnica annuale; inoltre, sono stati sorpresi 6 lavorati non in regola ed è stata imposta una diffida per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare).

LA DROGA – Ancora, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente 9 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, ritirato 2 patenti di guida e sequestrato diverse quantità di marjiuana, di hashish e metanfetamine.