«Rivogliamo la Cumana» Mobilitazione dei cittadini a Pozzuoli

POZZUOLI – Mobilitazione a Pozzuoli per chiedere il ripristino a pieno regine dei collegamenti sulla linea della Cumana. Per sabato 8 novembre, alle ore 11:30, sul lungomare “Sandro Pertini” di Pozzuoli andrà in scena un’assemblea cittadina. “Non siamo più disposti ad accettare questa situazione” si legge su un volantino diffuso nelle ultime ore in città e che chiama a raccolta cittadini e pendolari “È dal 24 dicembre 2024 che Pozzuoli vive un vero e proprio calvario con la cumana: prima chiusa per il crollo della stazione di Pozzuoli, poi parzialmente ripristinata con corse una volta ogni mezz’ora, successivamente, in seguito all’ultima delle scosse di magnitudo superiore a 4, il tratto Arco Felice – Bagnoli è stato rimpiazzato dalle navette.” – fanno sapere gli organizzatori della manifestazione – “Dalla scorsa apertura della tratta da Torregaveta fino a Gerolomini, invece di migliorare il servizio è ulteriormente peggiorato: oggi ci sono soltanto 4 navette a coprire una tratta fondamentale (Gerolomini-Bagnoli), percorsa ogni giorno da studenti e lavoratori dell’area flegrea. Basta perdere una coincidenza e il viaggio si trasforma in un’odissea, con ritardi che superano facilmente l’ora. Ogni giorno, per chi deve andare a lavorare, a scuola o all’università, l’incubo inizia dalla mattina. Non ce la facciamo più! È il momento di fare qualcosa, di attivarci perché non è accettabile che ci lascino in questo stato di disagio che sembra non avere un progetto di risoluzione. Per questo ci vedremo sabato 8 novembre, alle ore 11:30 sul lungomare di Pozzuoli per un’assemblea cittadina. Non siamo più disposti ad accettare questa situazione!”