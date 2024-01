Aggredisce l’ex moglie con un coltello, arrestato un 38enne di Pozzuoli

POZZUOLI – Ancora violenze tra le mura domestiche. Sono circa le 13 del primo dell’anno quando un uomo si presenta nella caserma di Varcaturo. È agitato, urla e chiede aiuto. La compagna lo ha appena chiamato, il suo ex l’ha aggredita e le ha promesso di ritornare per ucciderla. I carabinieri corrono verso la non lontana abitazione della donna e dalla strada si sentono le urla. È questione di secondi che possono essere vitali. I militari raggiungono la porta di ingresso ma è chiusa. Dentro i pianti e le urla dei bambini. Non c’è da pensarci e i militari sfondano la porta, la scena è agghiacciante. A terra e in lacrime due bambini terrorizzati di 5 e 9 anni. Sul pavimento tracce di sangue e i due adulti in piedi sono l’uno di fronte all’altra a distanza ravvicinata.

L’ARRESTO – L’uomo brandisce un coltello da cucina e sta aggredendo la donna che sanguina dalla mano, ha fra le braccia il bimbo di 7 mesi. I carabinieri si catapultano sull’uomo che in pochi attimi di terrore viene disarmato e bloccato. L’uomo, un 38enne di Pozzuoli, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La vittima è ricoverata nell’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno ma non è in pericolo di vita. I tre bambini – tutti figli dell’arrestato e della donna – stanno bene e sono stati affidati temporaneamente a parenti in attesa del ritorno della madre.