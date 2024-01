Aperitivo e concerto di Capodanno, 50mila persone a Pozzuoli. Ricciardi & C. incantano la piazza: «E’ stato un successo» – LE FOTO

POZZUOLI – Un successo. Da ogni punto di vista. Di numeri: sono state circa 50mila le persone che, a partire dall’ora dell’aperitivo e fino al concertone di fine anno hanno invaso Pozzuoli in ogni angolo. Un successo di organizzazione e di ordine pubblico: nonostante l’immensa folla non si è registrato (fortunatamente) nessun fatto degno di cronaca grazie all’imponente macchina di sicurezza messa in campo da Polizia, Carabinieri e Finanza coadiuvati da Municipale e Protezione Civile. E un successo di pubblico: bambini, giovani e adulti hanno vissuto una giornata all’insegna dello svago, tra musica e divertimento. E’ stato un successo il Capodanno a Pozzuoli, lunga maratona iniziata alla 12 di ieri e terminata solo questa mattina.

IL CONCERTO – Dopo la mezzanotte lo show dei quattro cantanti ha infiammato la piazza con Monica Sarnelli, Ivan Granatino, Andrea Sannino e Franco Ricciardi che si sono susseguiti sul palco. Dalle suggestive canzoni della voce di “Un posto al sole”, allo show del rapper e all’emozionante “Abbracciame” di Sannino fino allo show del leone da palcoscenico Franco Ricciardi che ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico attraverso il suo repertorio da “Primmavera” a “Madama Blu” fino a “Treno Luntane”. «E’ stato un successo, una notte indimenticabile che rimarrà impressa nei ricordi di tanti puteolani che hanno vissuto un Capodanno emozionante» sono state le parole del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che ha gestito l’organizzazione dello spettacolo in prima persona.

L’APERITIVO – Lunga giornata di festa che era iniziata con il “Pozzuoli S’Move Festival” kermesse che accompagna il tradizionale aperitivo della vigilia. In consolle si sono esibiti per tutto il pomeriggio Alex Colle DJ, Andrea Bianco violinista, Genny Testa DJ, il giovane ed emergente DJ Peppe Gloria e Lee Rush vocalist davanti ad oltre quindicimila persone. Suggestiva in serata è stata l’accensione dei fuochi d’artificio e di torce alla Darsena. Altra nota positiva è stata la fitta rete di collegamenti attraverso l’istituzione delle navette e l’apertura dei parcheggi che hanno permesso il flusso e deflusso di migliaia di persone senza alcun ingorgo.

