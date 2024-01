Mezzi e uomini in azione per 24 ore: Pozzuoli ripulita in tempi record – LE FOTO

POZZUOLI – Come già era avvenuto alla vigilia di Natale, anche ieri Pozzuoli è stata ripulita in tempi record. Alle 8 di questa mattina non vi era alcuna traccia di rifiuti lasciati in strada dalle decine di miglia di persone che dall’aperitivo al concerto hanno affollato la città. Per 24 ore ore uomini e mezzi della De Vizia Transfer, azienda che gestisce il servizio della raccolta rifiuti, hanno rimosso rifiuti di ogni genere da piazza della Repubblica, Darsena, zona porto e nei vicoli dell’intero centro storico di Pozzuoli. Il primo step di interventi è stato fatto ieri sera, a partire dalle 20, quando la città è stata interessata da un primo intervento radicale di pulizia e disinfettazione delle strade dopo gli aperitivi; il secondo momento, invece, è andato in scena a partire dalle 4 al termine del concerto con interventi radicali di pulizia che hanno abbracciato l’intero centro storico fino a via Roma e via Napoli.

