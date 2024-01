POZZUOLI/ Torneo di Natale, trionfano i giovani dell’oratorio Semi di Speranza del Rione Toiano

POZZUOLI – Il Torneo di Natale 2023 di calcio a cinque svoltosi a Quarto nella struttura della parrocchia San Castrese scopre nuovi protagonisti: i giovani della parrocchia Immacolata di Lourdes del quartiere Loggetta (Napoli) e dell’Oratorio Semi di Speranza di Toiano (Pozzuoli). Le due squadre hanno dato vita alla finale della categoria Over 16, intensa, corretta e ricca di emozioni, a capo di gironi di qualificazione che li hanno posti a confronto con i coetanei di diverse realtà parrocchiali della diocesi flegrea. Nella manifestazione organizzata dal Csi di Pozzuoli, da circa 20 anni, in sinergia con la Pastorale Giovanile, hanno brillato anche i giovanissimi della Divino Maestro nelle categorie Under 9 ed Under 11, i ragazzi della Sant’Artema di Monterusciello nella categoria Under 12, l’Oratorio Gesù ti Ama nella categoria Under 16.

LA KERMESSE – «E’ stata una manifestazione che ha consentito a giovani delle nostre realtà oratoriali di incontrarsi e scambiarsi esperienze – ha detto il referente della Pastorale Giovanile diocesana, Michele Molinaro -. Un incontro tra giovani di quartieri diversi ma con comune intento di conoscersi, fare amicizia e creare nuovi rapporti. Un momento vissuto nella condivisione e con grande spirito sportivo. Ciò grazie all’impegno organizzativo profuso dal Csi Pozzuoli e dai volontari della Proodos e all’ospitalità offerta dai responsabili della struttura sportiva di San Castrese». Nella tre giorni della kermesse con oltre duecento giovani in rappresentanza di dieci realtà oratoriali ed associazioni sportive è stata anche sperimentata con successo la sinergia tra gli Oratori e le Associazioni sportive del territorio. Un’esperienza che permette di superare le difficoltà di impiantistica del territorio e dare l’opportunità ai tanti giovani degli oratori e delle parrocchie di praticare una disciplina sportiva. L’Oratorio Semi di Speranza di Toiano e l’associazione Red Green di Licola hanno aderito, tra i primi, al progetto.