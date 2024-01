RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Questa è la pensilina per la fermata del pullman che si trova vicino al complesso ex Damiani, di fronte al distributore di benzina, a Pozzuoli. È pericolante, piena di ruggine e prossima a cadere, sperando che non accada quando ci sono persone in attesa di pullman». Fabiano T.