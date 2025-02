Aggredisce i poliziotti a Fuorigrotta: arrestato un 41enne

FUORIGROTTA – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per lesioni personali, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 41enne napoletano con precedenti di polizia. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gabriele Rossetti, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo. I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.