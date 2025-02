Due forti scosse di magnitudo 3.1 e 3.0 in venti secondi a Pozzuoli

POZZUOLI – Due forti scosse sono state registrate nel pomeriggio a Pozzuoli. Alle 15:55 in rapida sequenza, in appena venti secondi, due boati hanno accompagnato le scosse magnitudo di forza pari a 3.1 e 3.0. L’epicentro è stato localizzato nella zona alta della città, nei pressi del Vulcano Solfatara.

GENTE IN STRADA – I boati e la terra che ha tremato ha fatto allarmare molti residenti, che sono scesi in strada a via Napoli, via Artiaco, Largo Palazzine (nella foto) e nel centro storico. Nei vari punti di accoglienza sono presenti presidi della Protezione Civile per dare manforte alla popolazione.

LO SCIAME – Intanto lo sciame sismico iniziato sabato pomeriggio non dà tregua: finora le scosse rilevate dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano sono quasi settecento.