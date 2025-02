CALCIO/ Infimo-gol: il Rione Terra batte il Barano

POZZUOLI – Dopo due rinvii del match a causa dell’assenza del Barano al porto di Pozzuoli, si gioca finalmente il recupero della seconda giornata tra il Rione Terra e gli isolani, questa volta programmato allo stadio “Conte” di Arco Felice. Il terzo atto del match di ritorno vede alla fine il Rione Terra aggiudicarsi di misura la vittoria in un match sofferto, che lancia la squadra di mister Stellato al settimo posto in classifica e a meno sette dalla zona playoff, condannando invece il Barano al solitario ultimo posto in classifica. Decide una rete del solito Infimo a fine primo tempo, a coronare una grande giocata del giovane Esposito.

LA PARTITA – Il Rione Terra inizia il match con lunghi possessi del pallone, ma non abbastanza veloci per trovare varchi ed esponendosi quindi ai pericolosi contropiede avversari. Al 9′ il pallone sbuca da una mischia sui piedi di Trofa, che si fa bloccare il tiro da D’Errico. Al 29′ aumenta la pericolosità del Barano in seguito ad un bel controllo in area di Sorbo, che si gira ed incrocia col mancino, colpendo il palo più distante dal portiere dei padroni di casa. Giocata simile a quella che adotterà Infimo un quarto d’ora più tardi, ma con maggiore concretezza: Esposito salta un avversario al limite dell’area avversaria e imbuca per il bomber dei flegrei, che si gira in un fazzoletto e fulmina Delicato con un potente sinistro. Il Rione Terra può andare così al riposo sull’1-0. Nella ripresa parte ancora forte il Barano con un corner a rientrare di Trofa che colpisce il palo esterno, ma il Rione Terra ribatte colpo su colpo, sfiorando più volte il raddoppio. Al 60′ Salierno batte un angolo respinto dalla difesa e Menna impegna il portiere ospite con un bel tiro al volo. Al 62′ entra Migliaccio e 10 minuti più tardi va ad un passo dalla rete che chiuderebbe i giochi: l’esterno rientra verso il centro sul destro e libera un potente tiro sul quale si supera ancora l’ottimo Delicato. Il Barano va alla disperata ricerca del pareggio e prova l’assedio nei 10 minuti di recupero complessivi, ma l’occasione più grande è quella di Infimo al 98′ che, lanciato in contropiede, tira troppo debolmente verso la porta avversaria, mancando così il raddoppio finale, di cui però non ci sarà bisogno.

RIONE TERRA CALCIO: D’Errico, Penna, Menna (68′ Menna), Esposito (68′ De Vito), Rossi, Granata, Salierno (74′ Cosentino), Lanuto, Infimo, Scherillo (83′ Ruopoli), Barretta (62′ Migliaccio). All. Stellato.

BARANO CALCIO: Delicato, Aiello (81′ Sorrentino), Lubrano Lavadera V., Monti, Accurso, Sorbo (56′ Pesce), Galaoui (50′ Cerase), De Luca, Di Lustro, Trofa (60′ De Luise), De Simone. All. Lubrano Lavadera B.

MARCATORE: 44′ Infimo

ARBITRO: Ponticelli di Nocera Inferiore. Assistenti: Rescigno di Nocera Inferiore e De Rosa di Salerno.

NOTE: Ammoniti Menna, Scherillo, Cosentino, D’Errico (R). Corner: 3-4. Recupero: 1′ 1°T, 10′ 2°T.