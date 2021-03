POZZUOLI – Una foto e poche parole che vanno dritte al cuore. «Amico mio il tuo posto sarà sempre accanto a me in panchina: nessuno più ti potrà sostituire» così Sasà Campilongo, allenatore della Cavese, ha voluto ricordare l’amico di sempre nonché suo vice in panchina Antonio Vanacore. Grande era il legame tra i due, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. La morte di Vanacore ha scosso l’intero mondo del calcio. Apprezzato per le sue doti sportive e umane, il 45enne ex terzino della Puteolana, ha lasciato un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto.