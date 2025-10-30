A Quarto “Le Avventure degli dei dell’Olimpo” alla Villa del torchio

QUARTO – Domenica 2 novembre 2025 alle ore 16.00 il Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei in collaborazione con Le Ninfe Aps presenteranno la visita spettacolo” Le avventure degli Dei dell’Olimpo” alla Villa del torchio di Quarto. La storia della villa, lunga sette secoli, si intreccerà con un’interpretazione contemporanea della storia degli Dei dell’Olimpo! Ogni battuta sarà l’occasione per riportarci indietro nel tempo, in un passato mitico che ancora oggi dopo 2000 anni affascina ed ispira. Saranno presenti Antonio Sabino, Sindaco di Quarto, Raffaella De Vivo, Assessore alla Cultura, e Annarita Ottaviano, assessore agli eventi. L’organizzazione della visita spettacolo è a cura di Raffaella Iovine, archeologa e guida turistica, e di Daniela Punziano, direttrice artistica.

GLI ATTORI – Ecco i nomi dei giovani attori che si esibiranno e i personaggi i che interpreteranno: Antonio Moio nei ruoli di Giove e Bacco, Simona Saggio nelle vesti di Giunone e di una delle Sabine, Fiorella Nasti nei ruoli di Marte e Mezio Fufezio, Sarah Sorano nei ruoli di Venere e una delle Sabine, Mario Marra nei ruoli di Remo e uno degli operai, Simon Russo de Cerame nelle vesti di Romolo, Angela Aurora Acone, la lupa, Gabriele Fusco uno degli schiavi, Ciro De Rosa nei ruoli di Mercurio e uno degli schiavi, Giulia Punziano una delle Sabine, Martin Codella nei ruoli di Nettuno e uno degli schiavi, Rosa Manco nel ruolo di Ade, Sofia Esposito nei ruoli di Minerva e una delle Sabine, Francesca Karola Grieco nei ruoli di Tito Tazio e Tullo Ostilio. Mario Monfrecola e Vincenzo Manco cureranno gli aspetti audio-visivi. La passeggiata archeologica, autorizzata dal Comune di Quarto e dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, è gratuita per tutti i visitatori.