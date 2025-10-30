POZZUOLI/ «Mensa scolastica: quanti sprechi!»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore le scrivo in merito ad un problema serio a Pozzuoli riguardo allo spreco di cibo nelle scuole. La situazione è particolarmente critica se si considera che le famiglie pagano per la mensa scolastica eppure il cibo non viene utilizzato in modo efficiente, in primis non si offre la possibilità di portare a casa il cibo avanzato (confezionato) negli zainetti, in modo che le famiglie possano utilizzarlo. E soprattutto non si attua una corretta educazione alimentare i bambini non comprendono l’importanza di non sprecare cibo visto che questo viene cestinato. Sarebbe opportuno che le autorità locali e le direzioni delle scuole di Pozzuoli prendano in considerazione qualche soluzione per affrontare il problema dello spreco di cibo e garantire un uso più efficiente delle risorse.» (Mirella M.)