Maltempo in arrivo, scatta l’allerta meteo a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 31 ottobre. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, soprattutto sulla fascia costiera e, in particolare, sulle zone di allerta 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele). Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale: si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.