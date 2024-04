A Quarto geolocalizzazione dei numeri civici per l’aggiornamento del piano di Protezione Civile

QUARTO – A Quarto, nell’ambito dell’aggiornamento del piano di Protezione civile, gli operatori del gruppo volontari di Protezione Civile sono impegnati per attività di rilevazione e geolocalizzazione dei numeri civici delle strade cittadine. L’attività, partita a fine marzo, viene svolta da personale in divisa riconoscibile dalla giubba dell’uniforme in dotazione di Protezione Civile e/o dal tesserino di riconoscimento e consisterà nel rilevare le coordinate geografiche dei civici ed eventuale foto dell’ingresso dei fabbricati. Tali operazioni sono coordinate dal comando di Polizia Municipale e dal Gruppo Volontari di P.C. di Quarto.