Mastelli per la raccolta differenziata, consegna gratuita al Comune di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – A partire dalla prossima settimana, e più precisamente dal 12 aprile, la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata sarà aperta a tutti i cittadini di Monte di Procida a prescindere dalla strada di residenza. Il Comune fa sapere che è prevista la consegna gratuita, presso la casa comunale, della seguente fornitura: un mastello da 50 litri per secco indifferenziato, con TAG associato alla singola utenza; una bio-pattumiera areata da 10 litri per frazione umido; una eco-shopper; un calendario di raccolta per UD; istruzioni e modalità di utilizzo dell’App Junker; la guida ai servizi di raccolta differenziata. Il ritiro potrà essere effettuato dall’intestatario dell’utenza TARI o da un suo delegato, munito di specifico modello di delega opportunamente precompilato. La consegna avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.