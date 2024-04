BACOLI/ Riapre il campo di pallacanestro in via Boccaccio: all’inaugurazione una rappresentanza della GeVi Napoli Basket

BACOLI – Un luogo di sport e aggregazione torna alla comunità. Si tratta del campo di basket di via Giovanni Boccaccio, una delle traverse di Via Lungolago. Un campo che ha una sua storia, lo storico “campo della III° traversa” che le generazioni passate conoscono molto bene ma che, negli ultimi anni, era finito nel degrado e abbandono. È stato riqualificato ed oggi è nuovamente praticabile. Nella giornata di oggi, alle 16, ci sarà la riapertura con degli ospiti speciali: una rappresentanza della GeVi Napoli Basket. A tagliare il nastro ci sarà il capitano dei campioni della GEVI Napoli Basket, Giovanni De Nicolao. Ed una delegazione di atleti, guidati dal direttore sportivo Giuseppe Liguori, orgoglio bacolese, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria, contro l’Olimpia Milano, della Coppa Italia 2024.