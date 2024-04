Sciame sismico, il sindaco di Pozzuoli: «Siamo in contatto costante con l’Osservatorio Vesuviano»

POZZUOLI – Sciame sismico in corso nella città di Pozzuoli. Due le scosse più forti avvertite dalla cittadinanza. La più intensa alle 7:32 del mattino con magnitudo 3.2 . «Cari cittadini, abbiamo tutti avvertito le scosse di questa mattina. È in corso uno sciame sismico dalle ore 7:14 – dichiara il sindaco Luigi Manzoni, rivolgendosi alla comunità – Comprendo che lo sciame possa aver generato ansia e preoccupazione. In totale le scosse registrate fino alle ore 8 sono state 9. Siamo in contatto costante con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile e vi terremo aggiornati sui nostri canali istituzionali».