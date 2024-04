Due scossoni svegliano Pozzuoli: gente in strada e molti studenti restano a casa

POZZUOLI – Due forti scosse hanno fatto tremare e svegliato questa mattina Pozzuoli. La prima è stata avvertita alle ore 7:14 di magnitudo pari a 2.9, la seconda invece alle 7:32 di magnitudo pari a 3.2. Entrambi i fenomeni hanno avuto come epicentro il golfo di Pozzuoli e fanno parte di uno sciame sismico composto finora da nove eventi iniziato poco dopo le 7 di questa mattina ed ancora in corso.

LA PAURA – Le scosse sono state avvertite in tutta la città: dal centro storico alla zona alta, fino ad Arco Felice, via Campana e perfino nei quartieri di Toiano, Licola e Monterusciello. In tanti, spaventati, si sono precipitati in strada. Deserti diversi istituti scolastici, in particolare quelli che sorgono a ridosso della zona Solfatara. Non si registrano comunque particolari criticità e la situazione in questi minuti è monitorata dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile.