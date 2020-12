QUARTO – Sono cinque i progetti approvati dalla giunta comunale di Quarto. Una delle delibere, a cui la squadra di governo ha dato il via libera, riguarda la realizzazione di un’area di sgambamento per cani a via Crispi. Lo spazio consentirà ai ‘quattro zampe’ di trascorrere qualche ora di svago. In cantiere, inoltre, ci sono pure: la realizzazione di giardini pubblici in via Giorgio de Falco recuperando un’area che fino ad oggi era abbandonata; un intervento sulla viabilità, ovvero il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale presente in tutto il territorio comunale con realizzazione di attraversamenti pedonali soprattutto nelle aree adiacenti le scuola; l’ampliamento della scuola Borsellino sita in via Crocillo e il completamento lavori aree esterne campo polivalente di via Masullo presso il quale potranno essere effettuate attività sportive, anche di tipo agonistico.

IL COMMENTO – «L’emergenza Covid-19 prima o poi finirà, ovviamente ci auguriamo il più presto possibile, e noi dobbiamo essere pronti ed andare avanti per rendere la nostra Quarto, un passo alla volta, sempre più bella e più vivibile», dichiara il sindaco Antonio Sabino.